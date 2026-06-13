Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, сколько будет стоить доллар к концу года - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 13.06.2026
В Госдуме рассказали, сколько будет стоить доллар к концу года

Аксаков: курс доллара на конец года составит 80 рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Доллары США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что курс доллара на конец года составит 80 рублей.
  • По его словам, укрепление рубля связано с повышением цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.
  • Аксаков отметил, что изменение бюджетного правила может повлиять на поведение курса рубля.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Курс доллара на конец года составит 80 рублей, такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Сейчас в связи с высокой ценой на нефть очень трудно снизить планку по бюджетному правилу, по цене на нефть. Хотя я бы поступил здесь более решительно, в том числе для того, чтобы курс рубля не сильно укреплялся. Я рассчитываю, что к концу года он будет 80 рублей за доллар", - сказал он.
Аксаков отметил, что рубль укрепляется в связи с тем, что дорожает нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Депутат предположил, что рубль "будет вести себя иначе", если будет изменено бюджетное правило.
"Многие факторы говорят в сторону укрепления (рубля – ред.), если ближневосточный конфликт продолжат и летом, и в осенний период. Естественно, этот фактор будет работать на высокую цену на нефть, а значит, на укрепление рубля", - подытожил он.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Доллар не упадет ниже 70 рублей, считает депутат Госдумы
16 апреля, 16:56
 
ЭкономикаБлижний ВостокАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала