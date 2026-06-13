В Госдуме рассказали, сколько будет стоить доллар к концу года

"Сейчас в связи с высокой ценой на нефть очень трудно снизить планку по бюджетному правилу, по цене на нефть. Хотя я бы поступил здесь более решительно, в том числе для того, чтобы курс рубля не сильно укреплялся. Я рассчитываю, что к концу года он будет 80 рублей за доллар", - сказал он.