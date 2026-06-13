В Госдуме рассказали, сколько будет стоить доллар к концу года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что курс доллара на конец года составит 80 рублей.
- По его словам, укрепление рубля связано с повышением цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.
- Аксаков отметил, что изменение бюджетного правила может повлиять на поведение курса рубля.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Курс доллара на конец года составит 80 рублей, такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Сейчас в связи с высокой ценой на нефть очень трудно снизить планку по бюджетному правилу, по цене на нефть. Хотя я бы поступил здесь более решительно, в том числе для того, чтобы курс рубля не сильно укреплялся. Я рассчитываю, что к концу года он будет 80 рублей за доллар", - сказал он.
Аксаков отметил, что рубль укрепляется в связи с тем, что дорожает нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Депутат предположил, что рубль "будет вести себя иначе", если будет изменено бюджетное правило.
"Многие факторы говорят в сторону укрепления (рубля – ред.), если ближневосточный конфликт продолжат и летом, и в осенний период. Естественно, этот фактор будет работать на высокую цену на нефть, а значит, на укрепление рубля", - подытожил он.
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16 апреля, 16:56