Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения из-за отключения резервной высоковольтной линии «Ферросплавная-1».
- Внутреннее потребление электроэнергии на ЗАЭС поддерживается дизель-генераторами, нарушений в работе систем безопасности нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения, ее внутреннее потребление поддерживается дизель-генераторами, нарушений в работе систем безопасности нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение вечером в среду из-за отключения резервной высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 киловольт "Ферросплавная-1". На станции запустили резервные дизель-генераторы. Основная линия "Днепровская" 750 киловольт отключена из-за повреждения еще с 24 марта.
"Станция уже более двух суток без внешнего электроснабжения. Ее нужды поддерживаются за счет работы дизель-генераторов", - сказал Яшина.
По ее словам, нарушений в работе систем безопасности нет, ситуация находится под контролем персонала станции.