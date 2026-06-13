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Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения - РИА Новости, 13.06.2026
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Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения

Яшина: Запорожская АЭС более двух суток находится без внешнего электроснабжения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения из-за отключения резервной высоковольтной линии «Ферросплавная-1».
  • Внутреннее потребление электроэнергии на ЗАЭС поддерживается дизель-генераторами, нарушений в работе систем безопасности нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения, ее внутреннее потребление поддерживается дизель-генераторами, нарушений в работе систем безопасности нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение вечером в среду из-за отключения резервной высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 киловольт "Ферросплавная-1". На станции запустили резервные дизель-генераторы. Основная линия "Днепровская" 750 киловольт отключена из-за повреждения еще с 24 марта.
"Станция уже более двух суток без внешнего электроснабжения. Ее нужды поддерживаются за счет работы дизель-генераторов", - сказал Яшина.
По ее словам, нарушений в работе систем безопасности нет, ситуация находится под контролем персонала станции.
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