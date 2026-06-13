Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото

Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре

Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения из-за отключения резервной высоковольтной линии «Ферросплавная-1».

Внутреннее потребление электроэнергии на ЗАЭС поддерживается дизель-генераторами, нарушений в работе систем безопасности нет.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения, ее внутреннее потребление поддерживается дизель-генераторами, нарушений в работе систем безопасности нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение вечером в среду из-за отключения резервной высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 киловольт "Ферросплавная-1". На станции запустили резервные дизель-генераторы. Основная линия "Днепровская" 750 киловольт отключена из-за повреждения еще с 24 марта.

"Станция уже более двух суток без внешнего электроснабжения. Ее нужды поддерживаются за счет работы дизель-генераторов", - сказал Яшина.