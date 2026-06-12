В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за май

Краткий пересказ от РИА ИИ Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг перенесен на 15 число каждого месяца.

Платежки за май можно оплатить до 15 июня, праздник День России не вносит коррективы в срок оплаты.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня, наступающий День России никакие коррективы в срок оплаты не вносит, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"С 1 марта текущего года перенесен крайний срок оплаты услуг ЖКК на пять дней вперед. Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15 числа каждого месяца. Соответственно, платежки за май можно оплатить в срок до 15 июня. И государственный праздник - День России - никакие коррективы в срок оплаты не вносит", - сказал Колунов

Парламентарий отметил, что в июне крайний срок оплаты выпадает на полноценный рабочий день.