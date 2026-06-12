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В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за май - РИА Новости, 12.06.2026
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07:27 12.06.2026
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за май

Депутат Колунов: россияне могут оплатить услуги ЖКХ до 15 июня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Счета на оплату ЖКХ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг перенесен на 15 число каждого месяца.
  • Платежки за май можно оплатить до 15 июня, праздник День России не вносит коррективы в срок оплаты.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня, наступающий День России никакие коррективы в срок оплаты не вносит, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"С 1 марта текущего года перенесен крайний срок оплаты услуг ЖКК на пять дней вперед. Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15 числа каждого месяца. Соответственно, платежки за май можно оплатить в срок до 15 июня. И государственный праздник - День России - никакие коррективы в срок оплаты не вносит", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что в июне крайний срок оплаты выпадает на полноценный рабочий день.
"Никаких проблем с работой ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний быть не должно, с оплатой также проблем не будет", - заключил он.
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