Краткий пересказ от РИА ИИ В жаркие дни лучше всего гулять с домашними животными утром или вечером, а также избегать нахождения питомцев на открытом солнце, сообщила заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

При признаках перегрева животное нужно переместить в тень, охладить голову, подмышечные впадины, лапки прохладной водой и предложить попить; если состояние не улучшается, следует обратиться в ветеринарную клинику.

Резких перепадов температуры, например, погружения перегретого животного в холодную воду, следует избегать, так как это может вызвать спазм сосудов и другие негативные последствия.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Прогулки с домашними животными в жаркие дни лучше переносить на утро или вечер, а также стоит избегать нахождения питомцев на открытом солнце, сообщила РИА Новости заведующая Кунцевской ветклиникой столицы Елена Алешина.

"Лучшая защита - это предупреждение. Владелец домашнего животного должен понимать, что в такие жаркие дни лучше все-таки избегать нахождения питомца на открытом солнце. Если это собака, то стоит перенести прогулки на ранние утренние или выходить попозже вечером, когда солнышко уже спряталось и температура более-менее приходит к какому-то нормальному показателю", - рассказала агентству Алешина.

Ветеринар отметила, что если необходимо вывести собаку на улицу днем, то лучше держаться в тени деревьев, сократить время прогулки и ни в коем случае не проводить спортивные тренировки.

"Хочется предупредить счастливых обладателей дачи, чтобы в такую жару за животными следили. И на жаркие дневные часы лучше животных закрывать дома, потому что бывает такое, что собака или кошка, находясь на улице на открытом солнце, могут перегреться. То есть жаркие дневные часы лучше пережидать дома, в тенечке и прохладе", - подчеркнула она.

Алешина уточнила, что, если владелец замечает тревожные признаки, животное сразу нужно переместить в тень. Голову, подмышечные впадины, лапки можно смочить прохладной водой, а также накрыть питомца влажной тканью и предложить попить, потом понаблюдать за животным.

"Если эти признаки усиливаются или не проходят в течение короткого времени и в любом случае, если произошел тепловой или солнечный удар, лучше животное доставить в ветеринарную клинику, чтобы доктор провел осмотр, померил давление и при необходимости оказал какую-то помощь, потому что бывают и отложенные реакции", - пояснила ветврач.

Она также отметила, что при наличии кондиционера дома не рекомендуется устанавливать слишком низкую температуру, а также не располагать основное место отдыха питомца так, чтобы на него дул холодный воздух, иначе животное может простудиться.

По словам врача, иногда владельцы, которые отдыхают с питомцем в жару у водоема и замечают у собаки перегрев, не находят ничего лучше, чем схватить животное и бросить его в холодную воду.

"Такого делать не нужно, потому что резкий перепад температуры вызывает спазм сосудов, и могут быть необратимые явления - резких перепадов температуры допускать не нужно", - подчеркнула Алешина.