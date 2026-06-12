Врач рассказал, что лучше пить в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-терапевт Алексей Абызов рекомендует утолять жажду в жару чистой питьевой водой или домашними напитками без сахара.

Следует ограничить употребление кофеиносодержащих напитков до двух чашек в день и полностью исключить алкоголь.

Оптимальная температура напитков для утоления жажды в жару — 15–20 градусов Цельсия.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Самый лучший способ утолить жажду во время жары — это обычная вода или домашние напитки без сахара, при этом потребление кофе и сладких газировок стоит сократить, рассказал РИА Новости врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алексей Абызов.

"Лучше всего утолять жажду в жару чистой питьевой водой, так как она эффективнее всего восполняет потерю жидкости организмом, что позволяет избежать риска обезвоживания", — посоветовал Абызов.

Также, для разнообразия, подойдут домашние напитки без сахара, если нет противопоказаний и аллергии. "Например, травяные чаи, вода с мятой, лимоном или ягодами", — добавил врач.

А вот сладкие газировки, лимонады и молочные коктейли лучше избегать — они могут лишь усилить жажду. Употребление кофеиносодержащих напитков — чая, кофе, айс-латте — стоит ограничить до двух чашек в день, так как кофеин обладает мочегонным эффектом, что может способствовать обезвоживанию, объяснил Абызов.

Он подчеркнул, что алкоголь в жару необходимо полностью исключить, поскольку он нарушает терморегуляцию. Это также повышает риск перегрева.

Стоит обратить внимание и на температуру напитка. Горячее питье хуже утоляет жажду, из-за чего повышается риск обезвоживания и теплового удара.

"Лучший выбор для утоления жажды в жару — напитки температурой 15-20 градусов Цельсия, поскольку это способствует эффективной гидратации и терморегуляции организма", — добавил Абызов.