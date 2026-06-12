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Врач рассказал, что лучше пить в жару - РИА Новости, 12.06.2026
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04:25 12.06.2026 (обновлено: 05:46 12.06.2026)
Врач рассказал, что лучше пить в жару

Врач Абызов: в жару лучше пить обычную воду или домашние напитки без сахара

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтдыхающая в парке Горького в Москве
Отдыхающая в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдыхающая в парке Горького в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-терапевт Алексей Абызов рекомендует утолять жажду в жару чистой питьевой водой или домашними напитками без сахара.
  • Следует ограничить употребление кофеиносодержащих напитков до двух чашек в день и полностью исключить алкоголь.
  • Оптимальная температура напитков для утоления жажды в жару — 15–20 градусов Цельсия.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Самый лучший способ утолить жажду во время жары — это обычная вода или домашние напитки без сахара, при этом потребление кофе и сладких газировок стоит сократить, рассказал РИА Новости врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алексей Абызов.
"Лучше всего утолять жажду в жару чистой питьевой водой, так как она эффективнее всего восполняет потерю жидкости организмом, что позволяет избежать риска обезвоживания", — посоветовал Абызов.
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Также, для разнообразия, подойдут домашние напитки без сахара, если нет противопоказаний и аллергии. "Например, травяные чаи, вода с мятой, лимоном или ягодами", — добавил врач.
А вот сладкие газировки, лимонады и молочные коктейли лучше избегать — они могут лишь усилить жажду. Употребление кофеиносодержащих напитков — чая, кофе, айс-латте — стоит ограничить до двух чашек в день, так как кофеин обладает мочегонным эффектом, что может способствовать обезвоживанию, объяснил Абызов.
Он подчеркнул, что алкоголь в жару необходимо полностью исключить, поскольку он нарушает терморегуляцию. Это также повышает риск перегрева.
Стоит обратить внимание и на температуру напитка. Горячее питье хуже утоляет жажду, из-за чего повышается риск обезвоживания и теплового удара.
"Лучший выбор для утоления жажды в жару — напитки температурой 15-20 градусов Цельсия, поскольку это способствует эффективной гидратации и терморегуляции организма", — добавил Абызов.
"Точных норм потребления жидкости не существует: можно ориентироваться на 1,5-2 литра в день и собственное чувство жажды", — заключил врач.
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