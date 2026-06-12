Главврач церковной больницы попросил Путина учредить День сестры милосердия

Краткий пересказ от РИА ИИ Главврач центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров попросил Владимира Путина учредить День сестры милосердия.

Алексей Заров стал лауреатом государственной премии России за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности за 2025 год.

Он посвятил награду своей супруге Екатерине, которая выбрала помощь людям, став сестрой милосердия.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Главврач центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров попросил президента РФ Владимира Путина учредить День сестры милосердия.

Ранее Путин в Кремле наградил Зарова, который стал лауреатом государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности за 2025 год.

"В 2022 году мы приступили к подготовке специалистов по уходу за ранеными. И мы увидели, что в России есть огромное количество людей, открытых к милосердию. Наши сестры милосердия опираются на традиции, примеры, подвиг предшественниц - сестер милосердия Крымской, Первой мировой, Великой Отечественной войн... И мы были бы очень рады и благодарны, если бы появился День сестры милосердия. Это позволило бы объединить и привлечь новых людей к этому великому служению", - сказал Заров, обращаясь к президенту. Трансляцию церемонии вручения наград вела ИС "Вести".

"От всего сердца благодарю вас за высокую оценку деятельности патриаршей церковной больницы. Но эту награду я хотел бы посвятить своей супруге Екатерине. Будучи студенткой ГИТИСа , она отказалась от карьеры творческой и выбрала помощь людям, став сестрой милосердия. К сожалению, 10 лет тому назад Катя ушла из жизни. Но для меня и наших пятерых детей она навсегда стала ориентиром нравственным", - сказал Заров.

По словам врача, старшие трое его детей "уже практически врачи" в том числе и добровольцы.

"Владимир Владимирович, вчера, когда вы подписывали указ о нашем награждении, Россия и Церковь праздновали память свидетеля Луки Крымского. И для меня, и для многих людей в России и во всем мире это любимый и очень близкий святой. В следующем году, в 2027-м, мы будем праздновать 150-летие со дня его рождения", - добавил главврач.

Он также напомнил, что у святого Луки Крымского есть книга "Я полюбил страдания" - фактически его автобиография.

« "Если познакомиться с жизнью святителя, понимаешь, что все эти страдания он смог перенести только потому, что всегда был с Богом. Я думаю, что те испытания, которые переживает сейчас наша любимая Россия и наш народ, мы сможем перенести только, если будем с Богом. Победить мы сможем с Богом", - заключил Алексей Заров.