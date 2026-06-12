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Главврач церковной больницы попросил Путина учредить День сестры милосердия - РИА Новости, 12.06.2026
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Религия
 
18:09 12.06.2026
Главврач церковной больницы попросил Путина учредить День сестры милосердия

Главврач церковной больницы попросил президента учредить День сестры милосердия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров во время награждения
Президент РФ Владимир Путин и директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров во время награждения - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров во время награждения
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главврач центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров попросил Владимира Путина учредить День сестры милосердия.
  • Алексей Заров стал лауреатом государственной премии России за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности за 2025 год.
  • Он посвятил награду своей супруге Екатерине, которая выбрала помощь людям, став сестрой милосердия.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Главврач центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров попросил президента РФ Владимира Путина учредить День сестры милосердия.
Ранее Путин в Кремле наградил Зарова, который стал лауреатом государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности за 2025 год.
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"В 2022 году мы приступили к подготовке специалистов по уходу за ранеными. И мы увидели, что в России есть огромное количество людей, открытых к милосердию. Наши сестры милосердия опираются на традиции, примеры, подвиг предшественниц - сестер милосердия Крымской, Первой мировой, Великой Отечественной войн... И мы были бы очень рады и благодарны, если бы появился День сестры милосердия. Это позволило бы объединить и привлечь новых людей к этому великому служению", - сказал Заров, обращаясь к президенту. Трансляцию церемонии вручения наград вела ИС "Вести".
"От всего сердца благодарю вас за высокую оценку деятельности патриаршей церковной больницы. Но эту награду я хотел бы посвятить своей супруге Екатерине. Будучи студенткой ГИТИСа, она отказалась от карьеры творческой и выбрала помощь людям, став сестрой милосердия. К сожалению, 10 лет тому назад Катя ушла из жизни. Но для меня и наших пятерых детей она навсегда стала ориентиром нравственным", - сказал Заров.
По словам врача, старшие трое его детей "уже практически врачи" в том числе и добровольцы.
"Владимир Владимирович, вчера, когда вы подписывали указ о нашем награждении, Россия и Церковь праздновали память свидетеля Луки Крымского. И для меня, и для многих людей в России и во всем мире это любимый и очень близкий святой. В следующем году, в 2027-м, мы будем праздновать 150-летие со дня его рождения", - добавил главврач.
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Он также напомнил, что у святого Луки Крымского есть книга "Я полюбил страдания" - фактически его автобиография.
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"Если познакомиться с жизнью святителя, понимаешь, что все эти страдания он смог перенести только потому, что всегда был с Богом. Я думаю, что те испытания, которые переживает сейчас наша любимая Россия и наш народ, мы сможем перенести только, если будем с Богом. Победить мы сможем с Богом", - заключил Алексей Заров.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
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