Подразделения "Юга" продвинулись в глубину обороны противника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли свыше 1035 военных, три танка и другую технику в зоне ответственности российской «Южной» группировки за неделю.
- Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенные пункты Химик и Роскошное в ДНР.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 1035 военных, три танка за неделю в зоне ответственности российской "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
"Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 1035 военнослужащих, три танка, 25 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении оборонного ведомства..
Кроме того, в Минобороны напомнили, что на прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Химик и Роскошное в ДНР.