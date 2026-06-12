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Подразделения "Юга" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 12.06.2026
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12:08 12.06.2026 (обновлено: 12:13 12.06.2026)
Подразделения "Юга" продвинулись в глубину обороны противника

ВСУ за неделю потеряли свыше 1035 военных в зоне действия "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ потеряли свыше 1035 военных, три танка и другую технику в зоне ответственности российской «Южной» группировки за неделю.
  • Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенные пункты Химик и Роскошное в ДНР.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 1035 военных, три танка за неделю в зоне ответственности российской "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
"Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 1035 военнослужащих, три танка, 25 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении оборонного ведомства..
Кроме того, в Минобороны напомнили, что на прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Химик и Роскошное в ДНР.
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