СМИ: взрыв у берегов Ирана был вызван перехватом "танкера-нарушителя"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Взрыв у побережья города Сирик был связан с действиями иранских военных, пресекающих попытку несанкционированного прохода судна через Ормузский пролив.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Взрыв у побережья города Сирик на юге Ирана был связан с действиями иранских военных, пресекающих попытку несанкционированного прохода через Ормузский пролив. передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.
Как сообщается, иранские силы не позволили "нарушающему правила танкеру" войти в Ормузский пролив без согласования.
В четверг иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) подтвердило, что Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов до последующего уведомления.