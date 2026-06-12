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СМИ: взрыв у берегов Ирана был вызван перехватом "танкера-нарушителя" - РИА Новости, 12.06.2026
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02:12 12.06.2026
СМИ: взрыв у берегов Ирана был вызван перехватом "танкера-нарушителя"

Reuters: взрыв у берегов Ирана был вызван перехватом "танкера-нарушителя"

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взрыв у побережья города Сирик был связан с действиями иранских военных, пресекающих попытку несанкционированного прохода судна через Ормузский пролив.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Взрыв у побережья города Сирик на юге Ирана был связан с действиями иранских военных, пресекающих попытку несанкционированного прохода через Ормузский пролив. передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.
Как сообщается, иранские силы не позволили "нарушающему правила танкеру" войти в Ормузский пролив без согласования.
В четверг иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) подтвердило, что Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов до последующего уведомления.
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