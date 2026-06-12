СМИ: у побережья города Сирик на юге Ирана прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У побережья города Сирик на юге Ирана прогремел взрыв, причина которого остается неизвестной.
- Президент США Дональд Трамп заявил о планах нанести «очень мощные» удары по Ирану, но позднее сообщил об отмене бомбардировок.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел у побережья города Сирик на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.
Как сообщается, причина взрыва остается неизвестной.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что США в ночь на пятницу обрушат на Иран "очень мощные" удары. Позднее он сообщил об отмене бомбардировок.