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СМИ: у побережья города Сирик на юге Ирана прогремел взрыв - РИА Новости, 12.06.2026
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00:41 12.06.2026
СМИ: у побережья города Сирик на юге Ирана прогремел взрыв

Reuters: у побережья города Сирик на юге Ирана прогремел взрыв

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У побережья города Сирик на юге Ирана прогремел взрыв, причина которого остается неизвестной.
  • Президент США Дональд Трамп заявил о планах нанести «очень мощные» удары по Ирану, но позднее сообщил об отмене бомбардировок.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел у побережья города Сирик на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.
Как сообщается, причина взрыва остается неизвестной.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что США в ночь на пятницу обрушат на Иран "очень мощные" удары. Позднее он сообщил об отмене бомбардировок.
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В миреИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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