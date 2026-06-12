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Эксперт объяснила, как работает налоговый вычет на детей - РИА Новости, 12.06.2026
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02:27 12.06.2026
Эксперт объяснила, как работает налоговый вычет на детей

Голубцова: родители с малым доходом могут получить налоговый вычет на детей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговая декларация
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Налоговая декларация. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне могут получить ежемесячные налоговые вычеты на детей, если их налогооблагаемый доход составляет менее 450 тысяч рублей в год.
  • Размеры вычетов на детей были увеличены вдвое с 2025 года: на первого ребенка вычет составит 1400 рублей, на второго — 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — 6000 рублей.
  • Для получения вычетов родителю необходимо обратиться к работодателю с заявлением и копиями документов, подтверждающих право на вычет.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россияне могут получить ежемесячные налоговые вычеты на детей, однако данная льгота доступна только до превышения налогооблагаемого дохода 450 тысяч рублей, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.
Налоговый вычет на детей может оформить любой трудоустроенный родитель, чьи доходы составляют менее 450 тысяч рублей в год. Вычет могут также оформить усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, а также супруги родителей, даже если ребенок не является их родным. Размеры вычетов на детей были увеличены вдвое с 2025 года.
"На первого ребенка размер вычета составит 1400 рублей, а на второго - 2800 рублей. При этом на третьего и каждого последующего ребенка - 6000 рублей", - сказала Голубцова.
Для получения соответствующих вычетов родителю необходимо обратиться к работодателю с заявлением и копиями документов, подтверждающих право на вычет, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Однако данная преференция действует до того месяца, в котором совокупный годовой доход превысит 450 тысяч рублей", - отметила Голубцова.
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