Эксперт объяснила, как работает налоговый вычет на детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне могут получить ежемесячные налоговые вычеты на детей, если их налогооблагаемый доход составляет менее 450 тысяч рублей в год.

Размеры вычетов на детей были увеличены вдвое с 2025 года: на первого ребенка вычет составит 1400 рублей, на второго — 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — 6000 рублей.

Для получения вычетов родителю необходимо обратиться к работодателю с заявлением и копиями документов, подтверждающих право на вычет.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россияне могут получить ежемесячные налоговые вычеты на детей, однако данная льгота доступна только до превышения налогооблагаемого дохода 450 тысяч рублей, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

Налоговый вычет на детей может оформить любой трудоустроенный родитель, чьи доходы составляют менее 450 тысяч рублей в год. Вычет могут также оформить усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, а также супруги родителей, даже если ребенок не является их родным. Размеры вычетов на детей были увеличены вдвое с 2025 года.

"На первого ребенка размер вычета составит 1400 рублей, а на второго - 2800 рублей. При этом на третьего и каждого последующего ребенка - 6000 рублей", - сказала Голубцова.

Для получения соответствующих вычетов родителю необходимо обратиться к работодателю с заявлением и копиями документов, подтверждающих право на вычет, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) России, с которыми ознакомилось РИА Новости.