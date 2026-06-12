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Аксаков допустил рост ВВП России по итогам года на 2% - РИА Новости, 12.06.2026
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04:03 12.06.2026 (обновлено: 04:18 12.06.2026)
Аксаков допустил рост ВВП России по итогам года на 2%

Аксаков: ВВП России по итогам 2026 года может вырасти на 2%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнатолий Аксаков
Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Анатолий Аксаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что рост экономики России может составить 2% по итогам года при сохранении позитивных тенденций.
  • Первые два месяца года были с отрицательными темпами роста экономики, но в марте наблюдался серьезный рост ВВП.
  • Аксаков отметил быстрый рост в некоторых отраслях, таких как цифровое направление и искусственный интеллект, при этом указав на низкий темп роста в добывающих отраслях.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Рост экономики России может составить 2% по итогам года при сохранении позитивных тенденций, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.
"Первые два месяца этого года были с отрицательными темпами роста экономики. И только благодаря тому, что в марте мы наблюдали довольно серьезный шаг в росте ВВП, это влияет на больший оптимизм по росту ВВП в этом году, хотя в совокупности за квартал мы имеем отрицательные темпы роста ВВП", - сказал он.
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"Если динамика положительная, которая проявилась в марте, продолжится, а апрель по предварительным данным, дает такой позитив, соответственно, можно надеяться, что темп роста ВВП будет не 0,5%, как сейчас предполагают и в ЦБ, и в правительстве, а возрастет до 2%", - ответил Аксаков на вопрос, каким будет рост ВВП по итогам нынешнего года.
Он отметил, что к этому показателю надо относиться с точки зрения анализа изменений структуры экономики.
"Есть отрасли, которые растут очень быстрыми темпами. Цифровое, например, направление, все, что связано с искусственным интеллектом, там темпы роста двухкратные. Но у нас очень низкий темп в добывающих отраслях", - подытожил Аксаков.
ВВП России в январе-апреле вырос на 0,2%, говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026.
По прогнозу Банка России, в 2026 году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5-1,5%. А Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 0,4%.
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