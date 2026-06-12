Аксаков допустил рост ВВП России по итогам года на 2%

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что рост экономики России может составить 2% по итогам года при сохранении позитивных тенденций.

Первые два месяца года были с отрицательными темпами роста экономики, но в марте наблюдался серьезный рост ВВП.

Аксаков отметил быстрый рост в некоторых отраслях, таких как цифровое направление и искусственный интеллект, при этом указав на низкий темп роста в добывающих отраслях.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Рост экономики России может составить 2% по итогам года при сохранении позитивных тенденций, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.

"Первые два месяца этого года были с отрицательными темпами роста экономики. И только благодаря тому, что в марте мы наблюдали довольно серьезный шаг в росте ВВП, это влияет на больший оптимизм по росту ВВП в этом году, хотя в совокупности за квартал мы имеем отрицательные темпы роста ВВП", - сказал он.

"Если динамика положительная, которая проявилась в марте, продолжится, а апрель по предварительным данным, дает такой позитив, соответственно, можно надеяться, что темп роста ВВП будет не 0,5%, как сейчас предполагают и в ЦБ , и в правительстве, а возрастет до 2%", - ответил Аксаков на вопрос, каким будет рост ВВП по итогам нынешнего года.

Он отметил, что к этому показателю надо относиться с точки зрения анализа изменений структуры экономики.

"Есть отрасли, которые растут очень быстрыми темпами. Цифровое, например, направление, все, что связано с искусственным интеллектом, там темпы роста двухкратные. Но у нас очень низкий темп в добывающих отраслях", - подытожил Аксаков.

ВВП России в январе-апреле вырос на 0,2%, говорил президент РФ Владимир Путин , выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026.