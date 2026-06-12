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Российские силовики рассказали о потерях ВСУ у села Уды под Харьковом - РИА Новости, 12.06.2026
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18:54 12.06.2026
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ у села Уды под Харьковом

РИА Новости: Бригада ВСУ несет большие потери у села Уды в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ несут существенные потери в районе села Уды в Харьковской области.
  • Потери подтверждаются десятками некрологов, опубликованных в социальных сетях.
  • Среди погибших значительную часть составляют военнослужащие с большим боевым опытом, принимавшие участие в «курской авантюре».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ несут существенные потери в районе села Уды в Харьковской области, большинство уничтоженных там украинских националистов являлись "долгожителями ВСУ", которые принимали участие в "курской авантюре", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, о потерях свидетельствуют десятки некрологов, опубликованных в социальных сетях.
«
"На сравнительно стабильном участке фронта у села Уды существенные потери несет 22-я омбр (отдельная механизированная бригада - ред.) ВСУ", - рассказал он.
По словам собеседника агентства, среди погибших значительную часть составляют военнослужащие с большим боевым опытом.
"Большинство украинских националистов, уничтоженных в данном населенном пункте, являются "долгожителями ВСУ" и принимали участие в "курской авантюре", - отметил он.
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