Российские силовики рассказали о потерях ВСУ у села Уды под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ несут существенные потери в районе села Уды в Харьковской области.

Потери подтверждаются десятками некрологов, опубликованных в социальных сетях.

Среди погибших значительную часть составляют военнослужащие с большим боевым опытом, принимавшие участие в «курской авантюре».

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ несут существенные потери в районе села Уды в Харьковской области, большинство уничтоженных там украинских националистов являлись "долгожителями ВСУ", которые принимали участие в "курской авантюре", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, о потерях свидетельствуют десятки некрологов, опубликованных в социальных сетях.

« "На сравнительно стабильном участке фронта у села Уды существенные потери несет 22-я омбр (отдельная механизированная бригада - ред.) ВСУ ", - рассказал он.

По словам собеседника агентства, среди погибших значительную часть составляют военнослужащие с большим боевым опытом.