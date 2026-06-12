Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ несут существенные потери в районе села Уды в Харьковской области.
- Потери подтверждаются десятками некрологов, опубликованных в социальных сетях.
- Среди погибших значительную часть составляют военнослужащие с большим боевым опытом, принимавшие участие в «курской авантюре».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ несут существенные потери в районе села Уды в Харьковской области, большинство уничтоженных там украинских националистов являлись "долгожителями ВСУ", которые принимали участие в "курской авантюре", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, о потерях свидетельствуют десятки некрологов, опубликованных в социальных сетях.
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"На сравнительно стабильном участке фронта у села Уды существенные потери несет 22-я омбр (отдельная механизированная бригада - ред.) ВСУ", - рассказал он.
По словам собеседника агентства, среди погибших значительную часть составляют военнослужащие с большим боевым опытом.
"Большинство украинских националистов, уничтоженных в данном населенном пункте, являются "долгожителями ВСУ" и принимали участие в "курской авантюре", - отметил он.
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