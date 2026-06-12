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Боевики ВСУ сбежали с позиций, заминировав останки сослуживцев - РИА Новости, 12.06.2026
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06:40 12.06.2026 (обновлено: 07:30 12.06.2026)
Боевики ВСУ сбежали с позиций, заминировав останки сослуживцев

РИА Новости: боевики ВСУ сбежали с позиций, заминировав останки сослуживцев

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевая группа из состава 5-й бригады нацгвардии Украины заминировала останки собственных сослуживцев и бежала с позиций восточнее Петро-Ивановки.
  • Штурмовые группы группировки «Север» ведут интенсивные бои в лесных массивах около населенного пункта на великобурлукском направлении.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Боевая группа из состава 5-й бригады нацгвардии Украины заминировала останки собственных сослуживцев и бежала с позиций восточнее Петро-Ивановки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"Боевая группа из состава 5-й отдельной бригады нацгвардии Украины бежала с занимаемых позиций восточнее Петро-Ивановки, оставив на позициях заминированные останки собственных сослуживцев", — сообщил собеседник агентства.
Штурмовики российской группировки "Север" ведут интенсивные бои в лесных массивах около населенного пункта Великобурлукском направлении, добавил он.
В Харьковской и Сумской областях действуют группировки ВС России "Запад" и "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности порядка 445 военных, танк, 11 бронемашин, 18 автомобилей, одну РСЗО "Град", четыре артиллерийских орудия и две станции РЭБ.
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