Боевики ВСУ сбежали с позиций, заминировав останки сослуживцев

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Боевая группа из состава 5-й бригады нацгвардии Украины заминировала останки собственных сослуживцев и бежала с позиций восточнее Петро-Ивановки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Штурмовики российской группировки "Север" ведут интенсивные бои в лесных массивах около населенного пункта Великобурлукском направлении, добавил он.

В Харьковской и Сумской областях действуют группировки ВС России "Запад" и "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности порядка 445 военных, танк, 11 бронемашин, 18 автомобилей, одну РСЗО "Град", четыре артиллерийских орудия и две станции РЭБ.