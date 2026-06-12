Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские солдаты издевались над пожилым жителем Родинского в ДНР, рассказал житель города Антон Равинский.

По словам Равинского, украинские военные угрожали прострелить дедушке ногу, на что тот ответил, что лучше стреляйте в голову, чтобы не мучиться.

ДОНЕЦК, 12 июн – РИА Новости. Украинские солдаты издевались над пожилым жителем Родинского в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Антон Равинский.

По его словам, в подвал, где он прятался, пришел дедушка, который рассказал, что в предыдущее укрытие зашли украинские солдаты и увели всех молодых жителей в неизвестном направлении.

"Подходят к нему (украинские военные – ред.), спрашивают: где русские? Говорят: "Какую ногу тебе прострелить – правую или левую?" А он ответил: стреляй в голову, чтоб уже не мучился. Они засмеялись и вышли", - сказал житель Родинского.

Он добавил, что мужчина позже умер, а его тело осталось лежать в подъезде дома, где они прятались.