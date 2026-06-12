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Боевики ВСУ издевались над пожилым жителем Родинского - РИА Новости, 12.06.2026
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03:31 12.06.2026
Боевики ВСУ издевались над пожилым жителем Родинского

РИА Новости: военные ВСУ издевались над пожилым жителем Родинского

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские солдаты издевались над пожилым жителем Родинского в ДНР, рассказал житель города Антон Равинский.
  • По словам Равинского, украинские военные угрожали прострелить дедушке ногу, на что тот ответил, что лучше стреляйте в голову, чтобы не мучиться.
ДОНЕЦК, 12 июн – РИА Новости. Украинские солдаты издевались над пожилым жителем Родинского в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Антон Равинский.
По его словам, в подвал, где он прятался, пришел дедушка, который рассказал, что в предыдущее укрытие зашли украинские солдаты и увели всех молодых жителей в неизвестном направлении.
"Подходят к нему (украинские военные – ред.), спрашивают: где русские? Говорят: "Какую ногу тебе прострелить – правую или левую?" А он ответил: стреляй в голову, чтоб уже не мучился. Они засмеялись и вышли", - сказал житель Родинского.
Он добавил, что мужчина позже умер, а его тело осталось лежать в подъезде дома, где они прятались.
Город Родинское (севернее Красноармейско-Димитровской агломерации) был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.
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