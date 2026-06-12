Воробьев поздравил победителей этапа Всероссийской олимпиады школьников

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), а также поблагодарил их наставников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Там отметили, что пятый год подряд команда из Подмосковья занимает второе место среди регионов по количеству наград. В 2025/2026-м ребята завоевали 578 дипломов (на 28 больше, чем годом ранее), 111 школьников стали победителями ВсОШ.

По традиции в завершение олимпиадного сезона они приезжают в гимназию имени Е. М. Примакова на "Взлет. Пикник", где могут в неформальной обстановке пообщаться друг с другом, своими наставниками. Для школьников подготовлена насыщенная программа, различные тематические активности, мастер-классы, интерактивные площадки, фотозоны.

"Очень символично, что мы встречаемся с целеустремленными, неравнодушными, умными ребятами в День России — нашей любимой Родины. Хочу поздравить всех жителей Подмосковья, которые трудятся, учатся, защищают, делают много важных и добрых дел! По доброй традиции мы встречаемся с теми, кто очень достойно работал. Сегодня здесь собрались дети, преподаватели, родители, наставники, которые проявили себя в этом учебном году. Уже стабильно Подмосковье занимает достойное место по итогам Всероссийской олимпиады. Нам очень важно, что сюда приехали ребята из разных уголков Подмосковья, разных школ, с разными интересами. Но каждого из них объединяет умение побеждать, ставить цели, достигать их", — сказал Воробьев.

Лучше всего ребята из Подмосковья проявили себя на олимпиадах по обществознанию (56 дипломов), астрономии (52), праву (44), технологии (43) и основам безопасности и защиты Родины (42).

Кроме того, 42 участника стали победителями/призерами по двум и более предметам.

За последние шесть лет количество дипломов в заключительном этапе ВсОШ у Подмосковья выросло почти в семь раз. Они дают ребятам право на поступление в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по профильным направлениям (в течение четырех лет).

"Я хочу поблагодарить всех преподавателей, которые вовлечены в это очень непростое дело – все, что связано с подготовкой к муниципальному, региональному и федеральному этапам. Когда мы взялись за это, у нас стало получаться. Потому что вы, Майя Отариевна (Майсурадзе, директор гимназии имени Примакова, на базе которого работает образовательный центр "Взлет" - ред.) объединили команду профессионалов, смогли мотивировать детей. Ну а дети подсказывают, в чем мы должны прибавить, чтобы каждый следующий год победителей и призеров Всероссийской олимпиады было еще больше", — добавил губернатор.

Почти все обладатели дипломов ВсОШ в 2025/2026 учебном году (95,5%) проходили целевую подготовку в образовательном центре на базе гимназии имени Е. М. Примакова.