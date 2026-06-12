Рейтинг@Mail.ru
Воробьев поздравил победителей этапа Всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:14 12.06.2026
Воробьев поздравил победителей этапа Всероссийской олимпиады школьников

Андрей Воробьев поздравил победителей этапа Всероссийской олимпиады школьников

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), а также поблагодарил их наставников, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Там отметили, что пятый год подряд команда из Подмосковья занимает второе место среди регионов по количеству наград. В 2025/2026-м ребята завоевали 578 дипломов (на 28 больше, чем годом ранее), 111 школьников стали победителями ВсОШ.
По традиции в завершение олимпиадного сезона они приезжают в гимназию имени Е. М. Примакова на "Взлет. Пикник", где могут в неформальной обстановке пообщаться друг с другом, своими наставниками. Для школьников подготовлена насыщенная программа, различные тематические активности, мастер-классы, интерактивные площадки, фотозоны.
"Очень символично, что мы встречаемся с целеустремленными, неравнодушными, умными ребятами в День России — нашей любимой Родины. Хочу поздравить всех жителей Подмосковья, которые трудятся, учатся, защищают, делают много важных и добрых дел! По доброй традиции мы встречаемся с теми, кто очень достойно работал. Сегодня здесь собрались дети, преподаватели, родители, наставники, которые проявили себя в этом учебном году. Уже стабильно Подмосковье занимает достойное место по итогам Всероссийской олимпиады. Нам очень важно, что сюда приехали ребята из разных уголков Подмосковья, разных школ, с разными интересами. Но каждого из них объединяет умение побеждать, ставить цели, достигать их", — сказал Воробьев.
Лучше всего ребята из Подмосковья проявили себя на олимпиадах по обществознанию (56 дипломов), астрономии (52), праву (44), технологии (43) и основам безопасности и защиты Родины (42).
Кроме того, 42 участника стали победителями/призерами по двум и более предметам.
За последние шесть лет количество дипломов в заключительном этапе ВсОШ у Подмосковья выросло почти в семь раз. Они дают ребятам право на поступление в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по профильным направлениям (в течение четырех лет).
"Я хочу поблагодарить всех преподавателей, которые вовлечены в это очень непростое дело – все, что связано с подготовкой к муниципальному, региональному и федеральному этапам. Когда мы взялись за это, у нас стало получаться. Потому что вы, Майя Отариевна (Майсурадзе, директор гимназии имени Примакова, на базе которого работает образовательный центр "Взлет" - ред.) объединили команду профессионалов, смогли мотивировать детей. Ну а дети подсказывают, в чем мы должны прибавить, чтобы каждый следующий год победителей и призеров Всероссийской олимпиады было еще больше", — добавил губернатор.
Почти все обладатели дипломов ВсОШ в 2025/2026 учебном году (95,5%) проходили целевую подготовку в образовательном центре на базе гимназии имени Е. М. Примакова.
Кроме того, за все время работы в центре "Взлет" проведено почти 50 образовательных семинаров для 4 тысяч педагогов.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала