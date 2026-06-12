Путин призвал командиров учитывать идеи военнослужащих

"Многое то, что у ребят наших получается практически на линии фронта, я уже об этом упоминал, вызывает, честно говоря, даже удивление. Ну а может быть и удивляться нечему, потому что вы же чувствуете, что нужно, примерно понимаете, что там у противника есть, что в вашем распоряжении находится, и идеи соответствующие появляются, это здорово. Андрей Рэмович, я вас попрошу тогда в войска дать такую команду, чтобы командиры тоже так чутко относились к этому (идеям бойцов – ред.)", - сказал президент.