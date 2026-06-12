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Путин призвал командиров учитывать идеи военнослужащих - РИА Новости, 12.06.2026
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17:30 12.06.2026 (обновлено: 17:41 12.06.2026)
Путин призвал командиров учитывать идеи военнослужащих

Путин попросил Белоусова дать команду в войска чутко относиться к идеям бойцов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО попросил министра обороны Андрея Белоусова дать команду в войска.
  • Президент попросил, чтобы командиры на местах чутко относились к идеям военнослужащих.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО попросил министра обороны РФ Андрея Белоусова дать команду в войска, чтобы командиры на местах чутко относились к идеям военнослужащих.
"Многое то, что у ребят наших получается практически на линии фронта, я уже об этом упоминал, вызывает, честно говоря, даже удивление. Ну а может быть и удивляться нечему, потому что вы же чувствуете, что нужно, примерно понимаете, что там у противника есть, что в вашем распоряжении находится, и идеи соответствующие появляются, это здорово. Андрей Рэмович, я вас попрошу тогда в войска дать такую команду, чтобы командиры тоже так чутко относились к этому (идеям бойцов – ред.)", - сказал президент.
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