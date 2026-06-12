Рейтинг@Mail.ru
Водитель автобуса, сбившего пешеходов, не ответил на вопросы журналистов - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 12.06.2026
Водитель автобуса, сбившего пешеходов, не ответил на вопросы журналистов

Сбивший людей в Екатеринбурге водитель не стал отвечать на вопросы журналистов

© Фото : МЧС РоссииДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео
ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : МЧС России
ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель автобуса, сбившего пешеходов у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, отказался отвечать на вопросы журналистов в зале суда.
  • Погибли четыре человека, в том числе девятилетний ребенок, количество пострадавших достигло шести человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Водитель автобуса, сбившего пешеходов в среду у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, отказался отвечать на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мужчину просили рассказать, что, по его мнению, произошло и признает ли он вину в случившемся, однако он сохранял молчание, не ответив ни на один вопрос.
Показания водителя маршрутки, наехавшего на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В Екатеринбурге сбивший пешеходов водитель автобуса рассказал о причине ДТП
11 июня, 08:54
Ранее он заявлял следствию, что перепутал педали газа и тормоза, как следует из оперативного видео, опубликованного СК РФ в четверг.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе девятилетний ребенок. По последней информации городской ГАИ, количество пострадавших в аварии достигло шести человек.
В отношении водителя автобуса и директора транспортной компании, которой принадлежит автобус, возбуждены уголовные дела: первому вменяют нарушение правил дорожного движения, второму – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Директора транспортной компании, Алексея Яркова, суд арестовал по 10 августа.
Стихийный мемориал на месте трагедии с маршруткой, в которой погибли люди, у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Глава "Авто-Нома" назвал возможную причину ДТП у храма в Екатеринбурге
Вчера, 09:41
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФДТП с автобусом в Екатеринбурге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала