Водитель автобуса, сбившего пешеходов, не ответил на вопросы журналистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Водитель автобуса, сбившего пешеходов в среду у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, отказался отвечать на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мужчину просили рассказать, что, по его мнению, произошло и признает ли он вину в случившемся, однако он сохранял молчание, не ответив ни на один вопрос.