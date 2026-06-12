Водитель автобуса, сбившего пешеходов, не ответил на вопросы журналистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель автобуса, сбившего пешеходов у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, отказался отвечать на вопросы журналистов в зале суда.
- Погибли четыре человека, в том числе девятилетний ребенок, количество пострадавших достигло шести человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Водитель автобуса, сбившего пешеходов в среду у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, отказался отвечать на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мужчину просили рассказать, что, по его мнению, произошло и признает ли он вину в случившемся, однако он сохранял молчание, не ответив ни на один вопрос.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе девятилетний ребенок. По последней информации городской ГАИ, количество пострадавших в аварии достигло шести человек.
В отношении водителя автобуса и директора транспортной компании, которой принадлежит автобус, возбуждены уголовные дела: первому вменяют нарушение правил дорожного движения, второму – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Директора транспортной компании, Алексея Яркова, суд арестовал по 10 августа.