Экономических послаблений Ирану за подписание сделки не будет, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джей Ди Вэнс утверждает, что проект мирной сделки с Ираном не предусматривает экономических послаблений Тегерану за сам факт подписания документа.
- Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана одобрило подписание соглашения, и документ может быть подписан в ближайшие выходные в Европе.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что проект мирной сделки с Ираном не предусматривает экономических послаблений Тегерану за сам факт подписания документа.
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"Иранцы не получат никаких денег, и никакие средства не будут разблокированы просто за подписание сделки или посещение встречи. Сделка выстроена таким образом, чтобы приоритет отдавался интересам США и их союзников, а если Исламская Республика Иран выполнит свои обязательства, то экономические выгоды потекут к ним и ко всему региону", - написал Вэнс в соцсети X.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе.
Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых - незамедлительное прекращение войны "на всех фронтах", в том числе в Ливане, на постоянной основе.