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Экономических послаблений Ирану за подписание сделки не будет, заявил Вэнс - РИА Новости, 12.06.2026
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18:15 12.06.2026 (обновлено: 18:22 12.06.2026)
Экономических послаблений Ирану за подписание сделки не будет, заявил Вэнс

Вэнс: проект мирной сделки с Ираном не предусматривает экономических послаблений

© REUTERS / Kevin LamarqueДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джей Ди Вэнс утверждает, что проект мирной сделки с Ираном не предусматривает экономических послаблений Тегерану за сам факт подписания документа.
  • Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана одобрило подписание соглашения, и документ может быть подписан в ближайшие выходные в Европе.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что проект мирной сделки с Ираном не предусматривает экономических послаблений Тегерану за сам факт подписания документа.
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"Иранцы не получат никаких денег, и никакие средства не будут разблокированы просто за подписание сделки или посещение встречи. Сделка выстроена таким образом, чтобы приоритет отдавался интересам США и их союзников, а если Исламская Республика Иран выполнит свои обязательства, то экономические выгоды потекут к ним и ко всему региону", - написал Вэнс в соцсети X.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе.
Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых - незамедлительное прекращение войны "на всех фронтах", в том числе в Ливане, на постоянной основе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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