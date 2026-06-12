Экономических послаблений Ирану за подписание сделки не будет, заявил Вэнс

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"Иранцы не получат никаких денег, и никакие средства не будут разблокированы просто за подписание сделки или посещение встречи. Сделка выстроена таким образом, чтобы приоритет отдавался интересам США и их союзников, а если Исламская Республика Иран выполнит свои обязательства, то экономические выгоды потекут к ним и ко всему региону", - написал Вэнс в соцсети X.