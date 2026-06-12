Лауреат госпремии Васильев не рассказал, о чем говорил с Путиным в Кремле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лауреат государственной премии в области науки и технологий за 2025 год Алексей Васильев не раскрыл журналистам детали разговора с Владимиром Путиным на церемонии в Кремле.
- Премия была присуждена Васильеву за достижения в области востоковедения, истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лауреат государственной премии в области науки и технологий за 2025 год Алексей Васильев не раскрыл журналистам детали разговора с президентом России Владимиром Путиным на церемонии в Кремле.
Когда Путин награждал Васильева, он наклонился к президенту и что-то сказал ему на ухо. Глава государства коротко побеседовал с ним и пожал руку. После речи Васильева уже Путин подошел к нему и пожал руку. Они вновь обменялись несколькими словами. После церемонии Путин пообщался со всеми награжденными за бокалом шампанского.
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"Это я не могу сказать", - ответил Васильев журналистам на просьбу раскрыть детали разговора.
Васильеву премия была присуждена за достижения в области востоковедения, истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке.
Путин в День России традиционно наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.