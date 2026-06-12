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Лауреат госпремии Васильев не рассказал, о чем говорил с Путиным в Кремле - РИА Новости, 12.06.2026
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15:35 12.06.2026 (обновлено: 20:36 12.06.2026)
Лауреат госпремии Васильев не рассказал, о чем говорил с Путиным в Кремле

Лауреат госпремии не раскрыл детали разговора с Путиным на церемонии в Кремле

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и почетный президент Института Африки РАН Алексей Васильев лауреат Государственной премии в области науки и технологий 2025 года
Президент РФ Владимир Путин и почетный президент Института Африки РАН Алексей Васильев лауреат Государственной премии в области науки и технологий 2025 года - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и почетный президент Института Африки РАН Алексей Васильев лауреат Государственной премии в области науки и технологий 2025 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лауреат государственной премии в области науки и технологий за 2025 год Алексей Васильев не раскрыл журналистам детали разговора с Владимиром Путиным на церемонии в Кремле.
  • Премия была присуждена Васильеву за достижения в области востоковедения, истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лауреат государственной премии в области науки и технологий за 2025 год Алексей Васильев не раскрыл журналистам детали разговора с президентом России Владимиром Путиным на церемонии в Кремле.
Когда Путин награждал Васильева, он наклонился к президенту и что-то сказал ему на ухо. Глава государства коротко побеседовал с ним и пожал руку. После речи Васильева уже Путин подошел к нему и пожал руку. Они вновь обменялись несколькими словами. После церемонии Путин пообщался со всеми награжденными за бокалом шампанского.
«
"Это я не могу сказать", - ответил Васильев журналистам на просьбу раскрыть детали разговора.
Васильеву премия была присуждена за достижения в области востоковедения, истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке.
Путин в День России традиционно наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.
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