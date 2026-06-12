Краткий пересказ от РИА ИИ
- В офисе генерального прокурора Украины сообщили о возбуждении уголовного дела после жалоб на удерживание людей в тернопольском военкомате.
- Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в тернопольском военкомате незаконно удерживают людей с психическими расстройствами и инвалидностью.
- Прокуроры совместно со следователями проверяют изложенные факты и устанавливают обстоятельства пребывания граждан в помещениях военкомата.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после жалоб об удерживании инвалидов и психических больных людей сотрудниками военкомата в Тернополе на западе Украины, сообщили в офисе генерального прокурора страны.
Ранее в четверг уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что тернопольский военкомат на западе Украины незаконно удерживает людей с психическими расстройствами и инвалидностью. По словам омбудсмена, в военкомате удерживали около 28 человек, 17 из них письменно обратились с жалобами на нарушения их прав. Пятерых, как утверждается, удалось освободить.
"После жалоб на нарушения прав граждан в Тернопольском центре занятости специальная прокуратура возбудила уголовное дело", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
Как уточняется в сообщении, прокуроры совместно со следователями проверяют изложенные факты, устанавливают обстоятельства пребывания граждан в помещениях военкомата, законность их содержания, а также дают правовую оценку действиям должностных лиц.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.