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На Украине завели дело об удержании инвалидов в Тернопольском военкомате - РИА Новости, 12.06.2026
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20:34 12.06.2026
На Украине завели дело об удержании инвалидов в Тернопольском военкомате

На Украине завели дело об удержании психически больных в Тернопольском ТЦК

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В офисе генерального прокурора Украины сообщили о возбуждении уголовного дела после жалоб на удерживание людей в тернопольском военкомате.
  • Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в тернопольском военкомате незаконно удерживают людей с психическими расстройствами и инвалидностью.
  • Прокуроры совместно со следователями проверяют изложенные факты и устанавливают обстоятельства пребывания граждан в помещениях военкомата.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после жалоб об удерживании инвалидов и психических больных людей сотрудниками военкомата в Тернополе на западе Украины, сообщили в офисе генерального прокурора страны.
Ранее в четверг уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что тернопольский военкомат на западе Украины незаконно удерживает людей с психическими расстройствами и инвалидностью. По словам омбудсмена, в военкомате удерживали около 28 человек, 17 из них письменно обратились с жалобами на нарушения их прав. Пятерых, как утверждается, удалось освободить.
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"После жалоб на нарушения прав граждан в Тернопольском центре занятости специальная прокуратура возбудила уголовное дело", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
Как уточняется в сообщении, прокуроры совместно со следователями проверяют изложенные факты, устанавливают обстоятельства пребывания граждан в помещениях военкомата, законность их содержания, а также дают правовую оценку действиям должностных лиц.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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