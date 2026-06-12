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Захарова высказалась о рассекреченных документах о лабораториях на Украине - РИА Новости, 12.06.2026
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20:14 12.06.2026 (обновлено: 20:28 12.06.2026)
Захарова высказалась о рассекреченных документах о лабораториях на Украине

Захарова: документы США о лабораториях на Украине подтверждают заявления России

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В США рассекретили документы, подтверждающие, что на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном биолабораторий.
  • Захарова заявила, что эти документы подтверждают многочисленные заявления Москвы о военно-биологической деятельности США на Украине.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Рассекреченные в США документы о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее свет увидели документы Нацразведки США. Из них следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий.
"Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя рассекреченные документы.
Вакуумные пробирки с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Нацразведка рассказала об исследованиях в лабораториях, финансируемых США
Вчера, 18:08
 
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