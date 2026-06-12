МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Рассекреченные в США документы о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее свет увидели документы Нацразведки США. Из них следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий.