Краткий пересказ от РИА ИИ
- В США рассекретили документы, подтверждающие, что на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном биолабораторий.
- Захарова заявила, что эти документы подтверждают многочисленные заявления Москвы о военно-биологической деятельности США на Украине.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Рассекреченные в США документы о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее свет увидели документы Нацразведки США. Из них следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий.
"Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя рассекреченные документы.