Краткий пересказ от РИА ИИ
- В украинском обществе набирает популярность идея заключения мирного соглашения «любой ценой».
- Украинские власти начали информационную кампанию, в рамках которой продвигается тезис о готовности к заключению мирного соглашения в более поздние сроки.
- Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ и протестами из-за насильственных действий сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Идеи скорейшего заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий "любой ценой" получают все большую поддержку в украинском обществе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"В украинском обществе все сильнее набирают популярность идеи о необходимости заключения мирного соглашения "любой ценой", - рассказал собеседник агентства.
По словам представителя силовых структур, на этом фоне украинские власти начали информационную кампанию, в рамках которой продвигается тезис о готовности киевского режима к заключению мирного соглашения в более поздние сроки.
"В генштабе ВСУ понимают, что дефицит личного состава остается серьезной проблемой", - заявил собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.