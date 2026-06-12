По словам представителя силовых структур, на этом фоне украинские власти начали информационную кампанию, в рамках которой продвигается тезис о готовности киевского режима к заключению мирного соглашения в более поздние сроки.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.