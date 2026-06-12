Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине хранятся опасные патогены, свидетельствует документ Национальной разведки США.
- В документе перечислены такие заболевания, как сибирская язва, туляремия, Эбола, чума и другие.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. На Украине хранятся сибирская язва, туляремия, Эбола, чума и другие опасные патогены, свидетельствует документ Национальной разведки США, имеющийся в распоряжении РИА Новости.
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"Сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее", - говорится в документе.