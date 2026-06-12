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Разведка США: на Украине хранятся возбудители сибирской язвы, Эболы и чумы - РИА Новости, 12.06.2026
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19:01 12.06.2026 (обновлено: 20:05 12.06.2026)
Разведка США: на Украине хранятся возбудители сибирской язвы, Эболы и чумы

РИА Новости: на Украине хранятся опасные патогены — сибирская язва, Эбола и чума

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине хранятся опасные патогены, свидетельствует документ Национальной разведки США.
  • В документе перечислены такие заболевания, как сибирская язва, туляремия, Эбола, чума и другие.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. На Украине хранятся сибирская язва, туляремия, Эбола, чума и другие опасные патогены, свидетельствует документ Национальной разведки США, имеющийся в распоряжении РИА Новости.
«
"Сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее", - говорится в документе.
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