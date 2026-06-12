Нацразведка: лаборатории на Украине работали с институтами в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Биолаборатории на Украине работали с военными институтами США, исследующими инфекции и заболевания.

Среди организаций, с которыми сотрудничали биолаборатории, указаны Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США и Центр медицинских исследований ВМС США, а также государственные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Объединенный институт геномики.

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Биолаборатории на Украине работали с военными институтами США, исследующими инфекции и заболевания, следует из документа Нацразведки США, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В числе организаций, с которыми сотрудничали биолаборатории, в документе указаны Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США и Центр медицинских исследований ВМС США.