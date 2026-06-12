На Украине раскрыли схему незаконной переправки уклонистов в Европу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранец организовал схему незаконной переправки уклонистов с Украины под видом участников музыкальной группы на гастроли в страны ЕС.
- Стоимость услуги по переправке составляла от 8 до 12 тысяч долларов с человека.
- Организатор задержан во время получения аванса, ему предъявлено обвинение по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Иностранец организовал схему незаконной переправки уклонистов с Украины под видом участников музыкальной группы на гастроли в страны ЕС, стоимость услуги составляла от 8 до 12 тысяч долларов, мужчина задержан, сообщает украинская национальная полиция.
"Гастроли" в Европу за 12 тысяч долларов: в Львовской области разоблачили организатора схемы выезда военнообязанных. Координировал проведение фиктивных культурно-художественных мероприятий в странах Европейского союза 48-летний иностранец с видом на постоянное жительство на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в опубликованном в Telegram-канале нацполиции.
По данным следствия, военнообязанных мужчин вносили в онлайн-систему для пересечения границы "Шлях" (в переводе с украинского "Путь") как участников музыкальной группы, которая якобы отправлялась за границу на гастроли. Стоимость таких услуг составляла от 8 до 12 тысяч долларов с человека.
Организатора незаконного канала пересечения границы задержали во время получения аванса. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до девяти лет с запретом права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.