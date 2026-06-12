На Украине раскрыли схему незаконной переправки уклонистов в Европу

Краткий пересказ от РИА ИИ Иностранец организовал схему незаконной переправки уклонистов с Украины под видом участников музыкальной группы на гастроли в страны ЕС.

Стоимость услуги по переправке составляла от 8 до 12 тысяч долларов с человека.

Организатор задержан во время получения аванса, ему предъявлено обвинение по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Иностранец организовал схему незаконной переправки уклонистов с Украины под видом участников музыкальной группы на гастроли в страны ЕС, стоимость услуги составляла от 8 до 12 тысяч долларов, мужчина задержан, сообщает украинская национальная полиция.

"Гастроли" в Европу за 12 тысяч долларов: в Львовской области разоблачили организатора схемы выезда военнообязанных. Координировал проведение фиктивных культурно-художественных мероприятий в странах Европейского союза 48-летний иностранец с видом на постоянное жительство на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в опубликованном в Telegram-канале нацполиции.

По данным следствия, военнообязанных мужчин вносили в онлайн-систему для пересечения границы "Шлях" (в переводе с украинского "Путь") как участников музыкальной группы, которая якобы отправлялась за границу на гастроли. Стоимость таких услуг составляла от 8 до 12 тысяч долларов с человека.

Организатора незаконного канала пересечения границы задержали во время получения аванса. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до девяти лет с запретом права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.