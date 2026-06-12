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Силы ПВО сбили пять тысяч БПЛА и четыре ракеты "Фламинго" ВСУ за неделю - РИА Новости, 12.06.2026
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12:19 12.06.2026
Силы ПВО сбили пять тысяч БПЛА и четыре ракеты "Фламинго" ВСУ за неделю

МО РФ: Силы ПВО сбили почти 5 тысяч БПЛА и 4 ракеты "Фламинго" ВСУ за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО России за неделю уничтожили 4776 беспилотников ВСУ.
  • Также были сбиты четыре крылатые ракеты «Фламинго», три управляемые ракеты «Нептун», 74 управляемые авиационные бомбы и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Силы ПВО России за неделю уничтожили 4776 беспилотников, четыре крылатые ракеты "Фламинго" и три управляемые ракеты "Нептун" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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