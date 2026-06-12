Силы ПВО сбили пять тысяч БПЛА и четыре ракеты "Фламинго" ВСУ за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО России за неделю уничтожили 4776 беспилотников ВСУ.
- Также были сбиты четыре крылатые ракеты «Фламинго», три управляемые ракеты «Нептун», 74 управляемые авиационные бомбы и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Силы ПВО России за неделю уничтожили 4776 беспилотников, четыре крылатые ракеты "Фламинго" и три управляемые ракеты "Нептун" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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