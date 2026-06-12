ВСУ потеряли более 320 военных в зоне действия "Днепра" за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за неделю потеряли более 320 военных и 113 автомобилей в зоне действий российской группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 320 военных и 113 авто в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю на данном направлении противник потерял более 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 113 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны.
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