ВСУ потеряли более 2850 военных в зоне действия "Востока" за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» в течение недели продолжали активные наступательные действия.
- Нанесены поражения живой силе и технике ВСУ.
- Потери ВСУ составили более 2850 военных, 24 боевые бронированные машины, 48 автомобилей и девять артиллерийских орудий.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели продолжали активные наступательные действия и нанесли поражение живой силе и технике противника, ВСУ потеряли более 2850 военных, 24 боевые бронированные машины, 48 автомобилей и девять артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 2850-ти военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 48 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии", - добавило Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18