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ВСУ потеряли более 1460 военных в зоне действия "Запада" за неделю - РИА Новости, 12.06.2026
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12:08 12.06.2026 (обновлено: 12:12 12.06.2026)
ВСУ потеряли более 1460 военных в зоне действия "Запада" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 1460 военных в зоне действия "Запада" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение.
  • За неделю ВСУ потеряли более 1460 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 142 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии и девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, за неделю ВСУ потеряли до 1460 военнослужащих на направлении ее работы, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли за неделю поражение формированиям 13 украинских бригад.
"Потери противника на данном направлении составили более 1460 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, из них восемь западного производства, 142 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке Минобороны РФ за период с 6 по 12 июня.
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