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Украина не предупредила Грецию о потере контроля над найденным дроном - РИА Новости, 12.06.2026
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10:20 12.06.2026
Украина не предупредила Грецию о потере контроля над найденным дроном

Дендиас: Украина знала о потере контроля над найденным у берегов Греции дроном

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Греции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская сторона знала о потере контроля над морским беспилотником, найденным у берегов Греции, но не предупредила греческие власти.
  • Греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада украинский морской дрон-камикадзе «Козак Мамай».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинская сторона знала о потере контроля над найденным у берегов Греции морским беспилотником, но не предупредила греческие власти, сообщил глава министерства обороны Греции Никос Дендиас.
"Украинская сторона знала, что потеряла контроль над этим дроном несколько часов. Элементарно для защиты человеческой жизни она была обязана нас уведомить. Этого не произошло", - сказал он на форуме газеты "Икономикос Тахидромос", его слова публикует министерство.
В начале мая греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты "Катимерини", является морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Министр обороны Дендиас подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.
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