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"Это катастрофа": Зеленскому сообщили мрачные новости о Каллас - РИА Новости, 12.06.2026
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03:54 12.06.2026 (обновлено: 14:40 12.06.2026)
"Это катастрофа": Зеленскому сообщили мрачные новости о Каллас

Христофору: возможная отставка Каллас станет катастрофой для Зеленского

© AP Photo / Virginia MayoГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что возможная отставка главы евродипломатии Каи Каллас станет катастрофой для Владимира Зеленского.
  • По мнению журналиста, Кая Каллас плохо справилась с работой и Брюссель ищет пути выхода из украинского конфликта, что невыгодно Киеву.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Возможная отставка главы евродипломатии Каи Каллас в рамках реорганизации дипломатической службы ЕС станет катастрофой для Владимира Зеленского, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Это катастрофа. Это просто полная, чертова катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно нужен новый защитник в Брюсселе, пока не поздно", — сказал он.
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По словам эксперта, Брюссель ищет пути выхода из украинского конфликта, что невыгодно Киеву, однако мнения Зеленского вряд ли будут спрашивать.
"Просто невероятно: Кая настолько плохо справилась с работой, что теперь ее выгоняют всем ЕС. Не удивлюсь, если Зеленский будет следующим", — сыронизировал журналист.
Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас.
По данным FT, рассматривается несколько вариантов. Один из них заключается в лишении Каллас полномочий и переходе органа под контроль Еврокомиссии и государств-членов. Второй — в ограничении автономии главы дипслужбы.
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