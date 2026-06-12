"Времени мало": в Киеве выступили с экстренным предупреждением

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил о полной деградации экономики Украины.

Политолог обвинил в происходящем Владимира Зеленского, указав на несоответствие его бравурных выступлений реальности.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украину ждет полная деградация экономики, предупредил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

« "Времени мало, очень мало. Потому что все рушится. <…> Идет полная деградация всей экономики", — сказал он.

В происходящем Соскин обвинил Владимира Зеленского , чья политика, основанная на громких заявлениях и постоянных встречах с партнерами, привела к такой ситуации.

"Это при Зеленском произошло. <…> Вот такое положение сложилось. Есть бравурные выступления Зеленского, а есть реальность", — резюмировал политолог.

Ранее американский аналитический центр Stratfor в докладе сообщил, что Украину ждет финансовый крах, если не удастся достичь долгосрочного мирного соглашения. По мнению аналитиков, несмотря на то, что западные союзники почти полностью покрывают гуманитарные, экономические и военные нужды Киева , страна в обозримом будущем сохранит высокую зависимость от внешнего финансирования.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).