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"Времени мало": в Киеве выступили с экстренным предупреждением - РИА Новости, 12.06.2026
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03:08 12.06.2026
"Времени мало": в Киеве выступили с экстренным предупреждением

Соскин предупредил о полной деградации украинской экономики

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил о полной деградации экономики Украины.
  • Политолог обвинил в происходящем Владимира Зеленского, указав на несоответствие его бравурных выступлений реальности.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украину ждет полная деградация экономики, предупредил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Времени мало, очень мало. Потому что все рушится. <…> Идет полная деградация всей экономики", — сказал он.
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В происходящем Соскин обвинил Владимира Зеленского, чья политика, основанная на громких заявлениях и постоянных встречах с партнерами, привела к такой ситуации.
"Это при Зеленском произошло. <…> Вот такое положение сложилось. Есть бравурные выступления Зеленского, а есть реальность", — резюмировал политолог.
Ранее американский аналитический центр Stratfor в докладе сообщил, что Украину ждет финансовый крах, если не удастся достичь долгосрочного мирного соглашения. По мнению аналитиков, несмотря на то, что западные союзники почти полностью покрывают гуманитарные, экономические и военные нужды Киева, страна в обозримом будущем сохранит высокую зависимость от внешнего финансирования.
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Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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