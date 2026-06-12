Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони эмоционально отреагировала на критику оппозиционных депутатов по поводу помощи Украине.
- Депутат от партии «Вперед Италия» Лаура Раветто обвинила премьер-министра в предательстве интересов страны и предложила прекратить финансовую и военную поддержку Украины.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони эмоционально отреагировала на критику оппозиционных депутатов по поводу помощи Украине, пишет издание Il Foglio.
Острую реакцию главы правительства вызвало выступления депутата от партии “Вперед Италия” Лауры Раветто, обвинившей ее в предательстве интересов страны.
Мелони с самого начала заседания попыталась высказать претензии оппозиционным депутатам, однако их критика внешнеполитического курса премьера лишь обострила ситуацию.
"Любой, кто предает программу, за которую был избран, играет на руку левым"— ответила на претензии премьера Раветто.
В феврале посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что помощь Рима киевскому режиму вызывает все больше вопросов у итальянских граждан, среди которых растет запрос на социально и национально ориентированную политику.