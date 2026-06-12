Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Мелони устроила скандал из-за споров о помощи Украине - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 12.06.2026
СМИ: Мелони устроила скандал из-за споров о помощи Украине

Il Foglio: Мелони эмоционально отреагировала на критику ее политики по Украине

© AP Photo / Andrew MedichiniПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Италии Джорджа Мелони эмоционально отреагировала на критику оппозиционных депутатов по поводу помощи Украине.
  • Депутат от партии «Вперед Италия» Лаура Раветто обвинила премьер-министра в предательстве интересов страны и предложила прекратить финансовую и военную поддержку Украины.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони эмоционально отреагировала на критику оппозиционных депутатов по поводу помощи Украине, пишет издание Il Foglio.
Острую реакцию главы правительства вызвало выступления депутата от партии “Вперед Италия” Лауры Раветто, обвинившей ее в предательстве интересов страны.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Мелони жестко ответила на критику депутата за "наколенники"
Вчера, 16:41
"Мы должны полностью прекратить финансовую и военную поддержку Украины, так как это нарушает статью 11 нашей Конституции. И газ должен закупаться там, где он стоит дешевле, а не в США по цене в четыре раза выше, чем в России"— заявила парламентарий.
Мелони с самого начала заседания попыталась высказать претензии оппозиционным депутатам, однако их критика внешнеполитического курса премьера лишь обострила ситуацию.
Джорджа Мелони на заседании нижней палаты парламента - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
СМИ: Мелони хочет сгладить конфликт с Трампом, подключив дипломатов
15 апреля, 11:16
"Любой, кто предает программу, за которую был избран, играет на руку левым"— ответила на претензии премьера Раветто.
В феврале посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что помощь Рима киевскому режиму вызывает все больше вопросов у итальянских граждан, среди которых растет запрос на социально и национально ориентированную политику.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Рубио не обсуждал с Мелони детали возможного выхода США из НАТО
8 мая, 15:18
 
В миреИталияУкраинаСШАДжорджа МелониАлексей ПарамоновВперед, Италия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала