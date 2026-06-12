В Тбилиси рэпер Канье Уэст попробовал хачапури

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рэпер Канье Уэст попробовал блюда грузинской кухни, в том числе хачапури, в кафе Stamba в Тбилиси.
- Концерт Канье Уэста состоится вечером в пятницу на стадионе Dinamo Arena в Тбилиси и соберет около 70 тысяч зрителей.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Рэпер Канье Уэст, прилетевший в Тбилиси на концерт, попробовал блюда грузинской кухни, в том числе хачапури, сообщили РИА Новости в кафе Stamba.
"Гости попробовали хачапури, и курицу с соусом баже (традиционный ореховый соус - ред.), и другие блюда", - рассказали агентству в кафе.
По словам представителей заведения, музыкант посетил кафе с большой компанией.
Концерт Канье Уэста состоится вечером в пятницу на стадионе Dinamo Arena в Тбилиси и соберет около 70 тысяч зрителей.