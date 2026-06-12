Эксперт объяснил, стоит ли бояться ртути в тунце

Краткий пересказ от РИА ИИ По словам эксперта, обычным потребителям не стоит чрезмерно опасаться ртути в тунце и другой крупной рыбе, если питание не ограничивается отдельными видами рыбы.

Нынешняя проблема ртути в рыбе связана с биологическим накоплением вещества у рыб-хищников, а не с загрязнением окружающей среды органической ртутью, как это было около 70 лет назад.

ТОКИО, 12 июн — РИА Новости. Обычным потребителям не стоит чрезмерно опасаться ртути в тунце и другой крупной рыбе, если питание не ограничивается отдельными видами рыбы, рассказал РИА Новости доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура.

"Особо беспокоиться не нужно. Около 70 лет назад существовала проблема загрязнения окружающей среды органической ртутью. Нынешняя проблема ртути в рыбе — это другое", — заявил специалист по общественному здоровью и культуре питания.

По словам эксперта, сейчас речь идет о ртути, которая возникает в природе, например из гидротермальных источников на морском дне, а затем из-за биологического накопления оказывается в больших количествах у рыб-хищников.