Дарчиев назвал абсолютную ценность России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что суверенитет представляет для России абсолютную ценность.
- Россия открыта остальному миру на основе взаимного уважения и признания национальных интересов в условиях формирующейся геополитической многополярности.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Суверенитет представляет для России абсолютную ценность, за которую была заплачена огромная цена, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Для нас суверенитет - это абсолютная ценность, за которую заплачена огромная цена", - сказал дипломат на торжественном приеме по случаю Дня России в посольстве в Вашингтоне.
Дарчиев добавил, что Россия при этом открыта остальному миру на основе взаимного уважения и признания национальных интересов в условиях формирующейся геополитической многополярности.