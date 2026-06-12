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Трамп поставил на паузу операцию по захвату иранского урана, сообщает CNN - РИА Новости, 12.06.2026
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22:56 12.06.2026
Трамп поставил на паузу операцию по захвату иранского урана, сообщает CNN

CNN: ВС США готовили операцию по захвату иранского урана, Трамп приостановил ее

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские вооруженные силы готовили наземную операцию по захвату иранского урана.
  • Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн в конце мая совершил тайный визит в штаб-квартиру центрального командования США во Флориде, где ему доложили о планах направить сухопутные войска в Иран.
  • Трамп поставил операцию на паузу из-за предупреждений о возможном жестком ответе Ирана и значительных потерях среди американских военных.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Американские вооруженные силы готовили наземную операцию по захвату иранского урана, однако президент США Дональд Трамп поставил ее на паузу, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По информации CNN, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн в конце мая совершил тайный визит в штаб-квартиру центрального командования США во Флориде. Там ему доложили о планах американских военных направить сухопутные войска в Иран для силового захвата высокообогащенного урана.
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"Однако Трамп поставил операцию на паузу после предупреждений о том, что она, вероятно, вызовет жесткий ответ Ирана, продлит войну и еще сильнее дестабилизирует мировую экономику, сообщили источники. По словам источников, знакомых с ситуацией, Трамп также выражал обеспокоенность возможными значительными потерями среди американских военных", - говорится на сайте телеканала.
В четверг Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам.
В Иране ранее не раз заявляли, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию "на всех фронтах".
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