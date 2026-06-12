Трамп поставил на паузу операцию по захвату иранского урана, сообщает CNN

В четверг Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам.

В Иране ранее не раз заявляли, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию "на всех фронтах".