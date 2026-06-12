Трамп допустил подписание сделки с Ираном в ближайшие дни, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном.
- Президент США Дональд Трамп считает, что сделка с Ираном может быть подписана на выходных или в понедельник.
НЬЮ-ЙОРК, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает, что сделка с Ираном может быть подписана на выходных или в понедельник, сообщает издание Axios.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф ранее заявил, что достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном.
"Президент сказал, что по-прежнему считает, что сделка может быть подписана на выходных или в понедельник", – указало издание после интервью с американским лидером.