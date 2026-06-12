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Трамп допустил подписание сделки с Ираном в ближайшие дни, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2026
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22:13 12.06.2026
Трамп допустил подписание сделки с Ираном в ближайшие дни, пишут СМИ

Axios: Трамп считает, что сделка с Ираном может быть подписана в выходные

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном.
  • Президент США Дональд Трамп считает, что сделка с Ираном может быть подписана на выходных или в понедельник.
НЬЮ-ЙОРК, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает, что сделка с Ираном может быть подписана на выходных или в понедельник, сообщает издание Axios.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф ранее заявил, что достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном.
"Президент сказал, что по-прежнему считает, что сделка может быть подписана на выходных или в понедельник", – указало издание после интервью с американским лидером.
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