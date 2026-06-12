Трамп прекратил финансирование опасных исследований, заявила разведка США

«

"Президент Трамп понимает серьезную угрозу, которую представляют для американского народа опасные исследования по усилению функций патогенов. Именно поэтому 25 мая 2025 года он предпринял решительные действия, подписав указ №14292, прекращающий федеральное финансирование исследований по усилению функций по всему миру", - говорится заявлении ведомства.