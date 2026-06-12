Трамп прекратил финансирование опасных исследований, заявила разведка США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп осознает угрозу исследований по приданию новых функций патогенам в биолабораториях США, заявила нацразведка страны.
- Поэтому он прекратил их федеральное финансирование по всему миру.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осознает угрозу исследований по приданию новых функций патогенам в биолабораториях США, поэтому решил прекратить их финансирование, заявила нацразведка страны.
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"Президент Трамп понимает серьезную угрозу, которую представляют для американского народа опасные исследования по усилению функций патогенов. Именно поэтому 25 мая 2025 года он предпринял решительные действия, подписав указ №14292, прекращающий федеральное финансирование исследований по усилению функций по всему миру", - говорится заявлении ведомства.