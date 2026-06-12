Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в попытке атаки беспилотниками на индийские суда вблизи Ормузского пролива.
- Журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на высокопоставленного чиновника заявила, что США сбили два иранских беспилотника, якобы атаковавшие суда в Ормузском проливе.
- Трамп заявил, что отменил запланированные на вечер четверга бомбардировки Ирана и скоро объявит о месте и времени подписания соглашения с этой страной.
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в якобы имевшей место попытке атаки беспилотниками на индийские суда вблизи Ормузского пролива и назвал этот шаг абсолютно неприемлемым.
"Их полностью отраженная атака дронами прошлой ночью против индийских судов, выходивших из Ормузского пролива, абсолютно неприемлема", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Каких-либо доказательств якобы имевшей место атаки глава государства при этом не привел.
Накануне журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на высокопоставленного чиновника заявила, что США сбили два иранских беспилотника, якобы атаковавшие суда в Ормузском проливе. Конкретная национальная принадлежность судов при этом не раскрывалась. Пентагон и Белый дом никак официально не комментировали данную публикацию.