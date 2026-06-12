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Трамп назвал условия сделки, опубликованные иранскими СМИ, вымыслом - РИА Новости, 12.06.2026
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16:47 12.06.2026 (обновлено: 16:52 12.06.2026)
Трамп назвал условия сделки, опубликованные иранскими СМИ, вымыслом

Трамп: оглашенные СМИ Ирана условия сделки не имеет ничего общего с реальностью

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранское агентство Mehr опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта, который включает 14 пунктов.
  • Трамп заявил, что условия сделки, опубликованные иранскими СМИ, не соответствуют тому, что было согласовано в письменной форме.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что условия сделки Штатов с Ираном, опубликованные иранскими СМИ, якобы не имеют ничего общего с тем, на что республика согласилась в действительности.
Ранее в пятницу иранское агентство Mehr опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Документ из 14 пунктов предусматривает прекращение боевых действий, снятие ряда санкций, разблокировку части иранских активов, гарантии невмешательства США во внутренние дела Ирана, а также переговоры о полном урегулировании ядерного вопроса.
"Условия, которые Иран обнародовал через фейковые СМИ, не имеют ничего общего с условиями, которые были согласованы в письменной форме. То, что они сказали... не имеет ничего общего с правдой", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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