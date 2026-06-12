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Трамп заявил, что "победил" Иран без помощи союзников - РИА Новости, 12.06.2026
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15:32 12.06.2026
Трамп заявил, что "победил" Иран без помощи союзников

Трамп: США не нуждались в помощи союзников в конфликте с Ираном

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждался в помощи союзников в конфликте с Ираном и что «мы выиграли войну в Иране».
  • Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя заявление Трампа, сообщил, что Европа не находилась в состоянии войны с Ираном.
РИМ, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждался в помощи союзников в конфликте с Ираном.
"Нам не нужна была какая-либо поддержка. Мы выиграли войну. Это немного не имело значения", - сообщил он по телефону итальянскому телеканалу La7, отвечая на вопрос о вкладе союзников по "Большой семерке".
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"Мне пора идти, у меня важная встреча, но мы выиграли войну в Иране. Нам не нужна была их помощь", - заявил президент США.
Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя заявление Трампа о отсутствии помощи западных союзников в конфликте с Ираном, сообщил, что Европа не находилась в состоянии войны с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
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В миреИранСШАЕвропаАнтонио ТаяниДональд ТрампМИД Италии
 
 
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