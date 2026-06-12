Трамп заявил, что "победил" Иран без помощи союзников

РИМ, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждался в помощи союзников в конфликте с Ираном.

"Нам не нужна была какая-либо поддержка. Мы выиграли войну. Это немного не имело значения", - сообщил он по телефону итальянскому телеканалу La7, отвечая на вопрос о вкладе союзников по "Большой семерке".