Трамп заявил, что "победил" Иран без помощи союзников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждался в помощи союзников в конфликте с Ираном и что «мы выиграли войну в Иране».
- Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя заявление Трампа, сообщил, что Европа не находилась в состоянии войны с Ираном.
РИМ, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждался в помощи союзников в конфликте с Ираном.
"Нам не нужна была какая-либо поддержка. Мы выиграли войну. Это немного не имело значения", - сообщил он по телефону итальянскому телеканалу La7, отвечая на вопрос о вкладе союзников по "Большой семерке".
Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя заявление Трампа о отсутствии помощи западных союзников в конфликте с Ираном, сообщил, что Европа не находилась в состоянии войны с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.