Трамп согласился с идеей "разбавления" урана внутри Ирана, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что одним из вариантов решения ядерной проблемы Ирана может стать «разбавление» высокообогащенного урана внутри страны под надзором инспекторов ООН.
- Меморандум между США и Ираном предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы и возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что одним из вариантов решения ядерной проблемы Ирана может стать "разбавление" высокообогащенного урана внутри страны под надзором инспекторов ООН, сообщает издание Axios со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне.
Как отмечается, любые конкретные шаги в отношении ядерной программы Ирана будут предприняты в рамках соглашения, которое может быть достигнуто после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
В четверг Трамп заявил, что меморандум может быть подписан уже в выходные.
Меморандум предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы и возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней.