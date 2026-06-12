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Трамп согласился с идеей "разбавления" урана внутри Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2026
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08:05 12.06.2026
Трамп согласился с идеей "разбавления" урана внутри Ирана, пишут СМИ

Axios: Трамп согласился с "разбавлением" высокообогащенного урана внутри Ирана

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что одним из вариантов решения ядерной проблемы Ирана может стать «разбавление» высокообогащенного урана внутри страны под надзором инспекторов ООН.
  • Меморандум между США и Ираном предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы и возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что одним из вариантов решения ядерной проблемы Ирана может стать "разбавление" высокообогащенного урана внутри страны под надзором инспекторов ООН, сообщает издание Axios со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне.
Ранее США настаивали на вывозе всего высокообогащенного материала из Ирана.
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Как отмечается, любые конкретные шаги в отношении ядерной программы Ирана будут предприняты в рамках соглашения, которое может быть достигнуто после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
В четверг Трамп заявил, что меморандум может быть подписан уже в выходные.
Меморандум предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы и возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней.
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