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СМИ: Трамп передумал бить по Ирану после заверений чиновников из Катара - РИА Новости, 12.06.2026
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07:43 12.06.2026
СМИ: Трамп передумал бить по Ирану после заверений чиновников из Катара

Politico: Трамп передумал бить по Ирану после заверений чиновников из Катара

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высшие чины Катара, ОАЭ и Пакистана убедили Дональда Трампа не наносить удары по Ирану, заявив, что соглашение с исламской республикой уже близко.
  • США и Иран обсуждали предоставление Тегерану доступа к его средствам в Катаре и других местах на общую сумму более 16 миллиардов долларов.
  • По оценке главы Белого дома, соглашение между США и Ираном может быть подписано в ближайшие выходные в Европе.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп передумал наносить удары по Ирану в ночь на пятницу после того, как высшие чины Катара, ОАЭ и Пакистана убедили его в том, что соглашение с исламской республикой уже близко, сообщает газета Politico со ссылкой на двух чиновников из администрации Трампа и дипломата, осведомленного о разговорах.
Трамп в четверг заявил, что США в ночь на пятницу обрушат на Иран "очень мощные" удары, однако позднее он сообщил об отмене бомбардировок.
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"Вскоре после того, как президент Дональд Трамп в четверг утром сделал пост о том, что он нанесет по Ирану "очень мощные удары сегодня ночью", лидеры из Персидского залива и южноазиатских стран позвонили президенту в отчаянной попытке переубедить его. Они заверили его в том, что предварительное соглашение... фактически уже близко", - говорится в материале издания.
По словам источников, Трампу позвонили эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент ОАЭ Мохаммед Бен Заид Аль Нахайян и командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир.
Собеседники газеты сообщили, что из спорных вопросов осталось только открытие Ормузского пролива и прекращение блокады США. По данным Politico, в рамках переговоров США и Иран обсуждали предоставление Тегерану доступа к его средствам в Катаре и других местах на общую сумму более 16 миллиардов долларов.
Позднее Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам, сообщил телеканал Press TV.
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