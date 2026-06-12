СМИ: Трамп передумал бить по Ирану после заверений чиновников из Катара

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп передумал наносить удары по Ирану в ночь на пятницу после того, как высшие чины Катара, ОАЭ и Пакистана убедили его в том, что соглашение с исламской республикой уже близко, сообщает газета Politico со ссылкой на двух чиновников из администрации Трампа и дипломата, осведомленного о разговорах.