Администрация Трампа обжаловала решение о снятии его имени с Кеннеди-центра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация президента США Дональда Трампа обжаловала решение суда, требующее убрать его имя из названия центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
- Суд в Вашингтоне запретил Трампу переименовать в свою честь центр Кеннеди без одобрения Конгресса и убрать со здания фамилию действующего президента.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обжаловала решение суда, требующее убрать его имя из названия центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
Ранее суд в Вашингтоне запретил Трампу без получения одобрения Конгресса переименовать в свою честь центр Кеннеди, потребовав убрать со здания фамилию действующего президента, которая появилась на восточном фасаде в декабре 2025 года. Суд также запретил закрывать театр на ремонт, начать который планировалось в июле.