Администрация Трампа обжаловала решение о снятии его имени с Кеннеди-центра

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обжаловала решение суда, требующее убрать его имя из названия центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.