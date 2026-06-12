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Администрация Трампа обжаловала решение о снятии его имени с Кеннеди-центра - РИА Новости, 12.06.2026
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04:02 12.06.2026
Администрация Трампа обжаловала решение о снятии его имени с Кеннеди-центра

Администрация Трампа обжаловала решение суда о снятии его имени с Кеннеди-центра

© REUTERS / Nathan HowardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа обжаловала решение суда, требующее убрать его имя из названия центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
  • Суд в Вашингтоне запретил Трампу переименовать в свою честь центр Кеннеди без одобрения Конгресса и убрать со здания фамилию действующего президента.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обжаловала решение суда, требующее убрать его имя из названия центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
"Все ответчики по этому делу настоящим уведомляют, что подают апелляцию в Апелляционный суд США по округу Колумбия на постановление суда от 29 мая 2026 года", - говорится в тексте апелляции.
Ранее суд в Вашингтоне запретил Трампу без получения одобрения Конгресса переименовать в свою честь центр Кеннеди, потребовав убрать со здания фамилию действующего президента, которая появилась на восточном фасаде в декабре 2025 года. Суд также запретил закрывать театр на ремонт, начать который планировалось в июле.
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