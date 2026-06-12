СМИ: заявление Трампа о переговорах с Ираном застало Нетаньяху врасплох

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном и отменил запланированные на вечер четверга бомбардировки Ирана.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не был заранее предупрежден о заявлении Трампа по сделке с Ираном, оно его застало врасплох.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном застало премьера Израиля Биньямина Нетаньяху врасплох, сообщает портал Axios со ссылкой на информированный источник.
В четверг Трамп заявил в соцсети Truth Social, что отменил запланированные на вечер четверга бомбардировки Ирана, добавив, что скоро объявит о месте и времени подписания соглашения со страной. По его утверждению, итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны - США, Израиль и другие государства.
"Нетаньяху не был заранее предупрежден, и его застало врасплох, когда Трамп опубликовал свое изначальное заявление о сделке (с Ираном - ред.)", - говорится в сообщении портала.
Позднее Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе.