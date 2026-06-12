В Татарстане число пострадавших при попадании БПЛА в дом выросло до четырех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших при попадании БПЛА в дом в Нижнекамске выросло до четырех.
- Трое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии с острой реакцией на стресс, а у четвертого пациента диагностировано осколочное ранение нижней челюсти.
КАЗАНЬ, 11 июн – РИА Новости. Число пострадавших при попадании БПЛА в дом в Нижнекамске выросло до четырех, они госпитализированы в Нижнекамскую центральную районную больницу, сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
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"По последним данным, в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу госпитализировано четверо пострадавших при попадании БПЛА в дом в Нижнекамске", - написал министр в "Макс".
По его данным, состояние троих "удовлетворительное, с острой реакцией на стресс", они находятся под наблюдением врачей. У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, он переводится в хирургию.
Пострадавшим, по словам Абашева, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в пятницу утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион республики. По его информации, предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены.
По данным Минниханова, один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы, для них готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря.