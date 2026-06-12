В Татарстане число пострадавших при попадании БПЛА в дом выросло до четырех

Краткий пересказ от РИА ИИ Число пострадавших при попадании БПЛА в дом в Нижнекамске выросло до четырех.

Трое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии с острой реакцией на стресс, а у четвертого пациента диагностировано осколочное ранение нижней челюсти.

КАЗАНЬ, 11 июн – РИА Новости. Число пострадавших при попадании БПЛА в дом в Нижнекамске выросло до четырех, они госпитализированы в Нижнекамскую центральную районную больницу, сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

« "По последним данным, в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу госпитализировано четверо пострадавших при попадании БПЛА в дом в Нижнекамске", - написал министр в " Макс ".

По его данным, состояние троих "удовлетворительное, с острой реакцией на стресс", они находятся под наблюдением врачей. У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, он переводится в хирургию.

Пострадавшим, по словам Абашева, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в пятницу утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион республики. По его информации, предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены.