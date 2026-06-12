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Афганистан стягивает бронетехнику в охваченный протестами город Герат - РИА Новости, 13.06.2026
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22:00 12.06.2026 (обновлено: 10:51 13.06.2026)
Афганистан стягивает бронетехнику в охваченный протестами город Герат

Афганистан стягивает военную технику для подавления протеста женщин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредставители движения "Талибан"
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Представители движения "Талибан". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Афганские власти стягивают бронетехнику и военнослужащих в город Герат, где происходят протесты.
  • В Герате арестовали минимум 30 женщин, обвиненных в несоблюдении дресс-кода, а также произошла акция протеста, в результате которой есть погибший и раненые.
  • ООН, ЕС и многие международные и общественные организации осудили действия талибов в Герате, назвав их нарушением прав человека.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Афганские власти стягивают бронетехнику в охваченный протестами город Герат, административный центр одноименной западной афганской провинции, который превратился в зону столкновений, сообщает в пятницу новостной портал TOLOnews Plus.
Местные власти 6-7 июня арестовали в Герате минимум 30 женщин, обвиненных в несоблюдении дресс-кода. Девятого июня правоохранители с палками и оружием в руках разогнали акцию протеста, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и несколько были ранены.
"Талибы разместили сотни военнослужащих, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами, а также бронетехнику в различных частях города... В пятницу днем группа жителей Герата провела новую акцию протеста перед зданием администрации в центре города", - говорится в сообщении в Telegram-канале портала.
На опубликованных им кадрах с места событий протестующие скандируют лозунги в поддержку прав женщин. Портал также сообщает, что в городе слышны выстрелы.
ООН, ЕС, многие международные и общественные организации осудили действия талибов в Герате, назвав их явным нарушением прав человека и чрезмерным применением силы против митингующих.
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