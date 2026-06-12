Афганистан стягивает бронетехнику в охваченный протестами город Герат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Афганские власти стягивают бронетехнику и военнослужащих в город Герат, где происходят протесты.
- В Герате арестовали минимум 30 женщин, обвиненных в несоблюдении дресс-кода, а также произошла акция протеста, в результате которой есть погибший и раненые.
- ООН, ЕС и многие международные и общественные организации осудили действия талибов в Герате, назвав их нарушением прав человека.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Афганские власти стягивают бронетехнику в охваченный протестами город Герат, административный центр одноименной западной афганской провинции, который превратился в зону столкновений, сообщает в пятницу новостной портал TOLOnews Plus.
Местные власти 6-7 июня арестовали в Герате минимум 30 женщин, обвиненных в несоблюдении дресс-кода. Девятого июня правоохранители с палками и оружием в руках разогнали акцию протеста, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и несколько были ранены.
"Талибы разместили сотни военнослужащих, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами, а также бронетехнику в различных частях города... В пятницу днем группа жителей Герата провела новую акцию протеста перед зданием администрации в центре города", - говорится в сообщении в Telegram-канале портала.
На опубликованных им кадрах с места событий протестующие скандируют лозунги в поддержку прав женщин. Портал также сообщает, что в городе слышны выстрелы.
В Афганистане ужесточили дресс-код для женщин
2 апреля, 19:05