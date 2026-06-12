Краткий пересказ от РИА ИИ Принцесса Пхатчара Киттияпха Нарентхиратхеппхаявади, старшая дочь короля Таиланда, скончалась в возрасте 47 лет после продолжительной болезни.

С декабря 2022 года принцесса пребывала в коме, ее жизнь поддерживалась с помощью аппаратов ИВЛ.

Состояние принцессы ухудшилось из-за инфекции в брюшной полости, вызванной воспалением кишечника, а также проблем с сердцем и другими осложнениями.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Старшая дочь короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона (Рамы Х) принцесса Пхатчара Киттияпха Нарентхиратхеппхаявади после продолжительной болезни скончалась в возрасте 47 лет, сообщило в пятницу Бюро королевского двора.

Принцесса Баджракитиябха с декабря 2022 года пребывала к коме. В заявлении говорится, что с 21 мая состояние принцессы ухудшилось в результате инфекции в брюшной полости, вызванной воспалением кишечника. Принцесса также страдала от низкого кровяного давления, нерегулярного сердцебиения и аномальной свертываемости крови.

"В четверг, 11 июня, в 19.48 (15.48 мск) Ее Королевское Высочество мирно скончалась в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна при Обществе Красного Креста Таиланда на 47-м году жизни", - говорится в заявлении, которое публикует газета Nation

В декабре 2022 года принцесса внезапно потеряла сознание из-за проблем с сердцем во время тренировки служебных собак на кинологическом полигоне сухопутных войск в горном районе Пакчонг провинции Накхонратчасима к Таиландскому чемпионату служебных собак, который ежегодно проводят сухопутные войска королевства. Принцесса, впавшая в кому, была доставлена вертолетом в больницу имени короля Чулалонгкорна в Бангкоке. Все эти годы ее жизнь поддерживалась с помощью систем искусственного жизнеобеспечения.

Принцесса Пхатчара Киттияпха, старшая дочь короля Маха Ватчиралонгкона, родилась в Бангкоке 7 декабря 1978 года. Принцесса получила начальное образование в Таиланде, среднее образование в Великобритании, высшее образование в Таиланде (бакалавриат на юридическом факультете Тхаммасатского университета и бакалавриат на факультете международных отношений Университета Сукхотхаи Тхамматхират) и США (Корнеллский университет, магистратура юридического факультета), а также защитила диссертацию и получила степень доктора права в Корнеллском университете.

В 2002–2006 годах принцесса проходила практику в качестве интерна в вашингтонском офисе известной американской юридической фирмы Baker MkKenzie, а затем работала в постоянном представительстве Таиланда при ООН в Нью-Йорке.

С 2006 по 2012 год принцесса Пхатчара Киттияпха работала в качестве прокурора в системе генеральной прокуратуры Таиланда, затем с 2012 по 2014 годы в должности посла Таиланда в Австрии и постоянного представителя королевства при организациях ООН в Вене, а в 2014 году вернулась в генеральную прокуратуру. Как прокурор принцесса стала известна как защитница прав женщин, боровшаяся с домашним насилием и проявлениями неравенства и дискриминации женщин.