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Священник рассказал, что нужно сделать в День России - РИА Новости, 12.06.2026
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Религия
 
08:14 12.06.2026
Священник рассказал, что нужно сделать в День России

Береговой: в День России стоит помолиться о Родине и наступлении победного мира

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка зажигает свечку
Девушка зажигает свечку - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой призвал верующих помолиться о Родине и наступлении победного мира в День России.
  • В 2026 году День России совпал с праздником чудотворной Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение».
  • Священнослужитель отметил, что совпадение дат напоминает о важности исполнения евангельских заповедей наряду с военной силой для достижения победы.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Верующим стоит в День России помолиться о Родине и наступлении победного мира, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
В 2026 году День России совпал с праздником чудотворной Курской-Коренной иконы Божией Матери "Знамение", почитание которой связано с ратными подвигами русской армии. Во время осады Курска поляками в 1612 году горожане молились у нее, а в 1812 году список Курской иконы был направлен в действующую армию Михаилу Кутузову, получившему его в день битвы под Малоярославцем. В 1920 году икону вывезли из России отступавшие части Белой армии, с 1957 года она пребывает в посвященном ей Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке.
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"Молиться о Родине - это естественный духовный долг каждого христианина, особенно в день того праздника, когда мы размышляем о судьбах своего Отечества. Совпадение Дня России с чествованием Курской-Коренной иконы "Знамение" глубоко символично, ведь именно перед этим чудотворным образом наши предки испокон веков молились в периоды самых суровых исторических испытаний, междоусобиц и вражеских нашествий, обретая в нем покров Богородицы над русским воинством", - сказал Береговой.
Это совпадение дат, добавил священнослужитель, напоминает о том, что подлинная победа приобретается не только превосходством военных сил, но и исполнением евангельских заповедей.
"Поэтому наша общая сердечная молитва в этот день должна быть горячим прошением о даровании духовной крепости защитникам Отечества и скорейшем наступлении победного и благословенного мира на нашей земле!" - заключил он.
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