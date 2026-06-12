Священник рассказал, что нужно сделать в День России

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой призвал верующих помолиться о Родине и наступлении победного мира в День России.

В 2026 году День России совпал с праздником чудотворной Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение».

Священнослужитель отметил, что совпадение дат напоминает о важности исполнения евангельских заповедей наряду с военной силой для достижения победы.

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Верующим стоит в День России помолиться о Родине и наступлении победного мира, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

В 2026 году День России совпал с праздником чудотворной Курской-Коренной иконы Божией Матери "Знамение", почитание которой связано с ратными подвигами русской армии. Во время осады Курска поляками в 1612 году горожане молились у нее, а в 1812 году список Курской иконы был направлен в действующую армию Михаилу Кутузову, получившему его в день битвы под Малоярославцем . В 1920 году икону вывезли из России отступавшие части Белой армии, с 1957 года она пребывает в посвященном ей Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке

"Молиться о Родине - это естественный духовный долг каждого христианина, особенно в день того праздника, когда мы размышляем о судьбах своего Отечества. Совпадение Дня России с чествованием Курской-Коренной иконы "Знамение" глубоко символично, ведь именно перед этим чудотворным образом наши предки испокон веков молились в периоды самых суровых исторических испытаний, междоусобиц и вражеских нашествий, обретая в нем покров Богородицы над русским воинством", - сказал Береговой.

Это совпадение дат, добавил священнослужитель, напоминает о том, что подлинная победа приобретается не только превосходством военных сил, но и исполнением евангельских заповедей.